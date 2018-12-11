11 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Судан заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир сегодня на открытии суданского посольства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Омар аль-Башир отметил, что церемония открытия суданского дипломатического представительства - завершающий пункт программы его визита в Беларусь. Посольство открылось в соответствии с белорусско-суданскими договоренностями на высшем уровне во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Судан.

Глава суданского государства считает, что с открытием в Минске посольства удастся поднять отношения на новый уровень. Он обратил внимание на важность того, что в Беларуси наблюдается политическая стабильность и хорошее экономическое развитие. "Наше обоюдное желание в развитии совместных проектов - хорошая основа для двустороннего сотрудничества", - заметил Президент Судана.

Он уделил особое внимание преимуществам, которыми располагает Судан, особенно в плане богатых природных ресурсов и хорошего географического положения. Судан готов способствовать развитию контактов Беларуси с государствами региона.

Президент Судана выразил слова особой благодарности в адрес руководства Беларуси за предпринятые усилия по открытию суданского посольства в Минске и выразил надежду на открытие в ближайшее время белорусского дипломатического представительства в Хартуме.

Открытие суданского диппредставительства прошло с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса, представителей суданской делегации, а также аккредитованного в Минске дипломатического корпуса.

В этот день состоялось поднятие флага Судана у здания посольства.-0-