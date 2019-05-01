Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие яровых культур - Белгидромет

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие яровых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По последним данным наблюдений, на большей части территории Беларуси верхний слой почвы слабо увлажнен, в некоторых районах иссушен полностью. Кратковременные дожди, которые прошли в минувшие выходные, лишь местами по югу страны увлажнили верхний слой почвы. Хорошее увлажнение почвы наблюдается в ряде районов Гродненской и Могилевской областей и в северо-восточной части Брестской области и лишь местами в остальных регионах.

Из-за недостатка влаги в верхних слоях почвы складывается неблагоприятная агрометеорологическая обстановка для прорастания семян и появления всходов яровых культур. Средняя температура почвы на глубине 10 см по последним данным наблюдений составляет плюс 10-15 градусов.

Сухая погода осложняет агрометеорологические условия для формирования продуктивности зерновых колосовых культур. На основных массивах озимых зерновых идет закладка колоса, наблюдается рост стебля, во многих районах появился нижний узел соломины. У яровых зерновых культур появляются всходы и третий лист. На самых ранних посевах на юге и западе страны взошла кукуруза.

В ближайшее время кратковременные дожди должны увлажнить почву в отдельных районах на юго-востоке Беларуси. Но на большей части территории страны агрометеорологическая обстановка существенно не улучшится. Из-за ночных заморозков ухудшились условия для цветущих плодовых культур, местами заморозки могут повредить взошедшую кукурузу.-0-