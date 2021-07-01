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01 июля 2021, 13:26

Сухие завтраки "Витьба": узнали почему спрос на них растет и на что обратить внимание из последних новинок

Кондитерская фабрика "Витьба" – безоговорочный лидер на белорусском рынке сухих завтраков. При этом продукция предприятия имеет большой экспортный потенциал. С каждым годом растут поставки в страны ближнего зарубежья и Китай, а не так давно добавились новые направления: Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан. Мы узнали, за счет чего сухие завтраки от "Витьбы" так высоко ценятся, по каким технологиям их производят и почему стоит обратить особое внимание на последние новинки.

Исключительно из натурального сырья

Производством сухих завтраков "Витьба" занимается с момента запуска фабрики в 1991 году.

За 30 лет предприятие стало лидером в стране по выпуску хлопьев, шариков, колечек, ракушек и подушечек с начинкой. Более того, на долю "Витьбы" приходится половина потребления сухих завтраков в Беларуси. Даже крупнейшие международные игроки не могут потеснить позиции отечественного бренда.

– То, что белорусы отдают нам предпочтение, показывают и аналитические данные, и исследования рынка. Например, народное голосование, проводимое в рамках республиканского конкурса "Народная Марка", подтверждает, что 60% респондентов выбирают "Витьбу" как наиболее предпочитаемый бренд в категории "Сухие завтраки". Как результат – уже третий год подряд мы становимся победителем этого престижного конкурса в данной номинации, – рассказывает начальник отдела маркетинга "Витьбы" Юлия Кириченко.

Высокое доверие к продукции "Витьба" от потребителей объясняется довольно просто. Дело в том, что все сухие завтраки на предприятии изготавливаются исключительно из натурального зернового сырья.

– Основные компоненты – кукуруза, рис, овес, пшеница, рожь, гречка, а также отруби, клетчатка, пшеничные зародыши и зерновая крупка. Никакого пальмового масла в составе сухих завтраков нет, это принципиальная позиция, – сообщает главный технолог предприятия Ирина Шевцова.

Для производства сухих завтраков на "Витьбе" используют такую технологию, как экструзия. Ирина Георгиевна объясняет, как она работает:

– Данная технология позволяет сохранить пищевую ценность зернового сырья, так как оно находится под воздействием высоких температур меньше минуты. Чтобы доказать это, мы отдавали продукт на специальные исследования: там проверялось наличие макро- и микроэлементов, витаминов, минералов. Результаты показали, что все они сохраняются после обработки. Поэтому мы можем смело указывать на упаковке, что наши хлопья богаты различными полезными элементами.

Покорять новых потребителей

Сейчас "Витьба" не только удерживает уже взятые позиции, но и осваивает новые направления. Так, уже традиционно на предприятии активно развивают линейку продуктов "Витьба Active", а несколько месяцев назад фабрика выпустила новинки под этой торговой маркой.

– "Витьба Active" – это сухие завтраки для здорового питания. Сейчас в линейке представлено 4 вида мультизерновых хлопьев: с льняной клетчаткой, пшеничными отрубями, пшеничными зародышами и 4 злака. В них меньше сахара, чем в обычных хлопьях, а также имеются полезные компоненты с высоким содержанием клетчатки. Последние новинки в этой серии – сухие завтраки "Витьба Active" с апельсиновой и яблочной начинками. Это мультизерновые подушечки необычной формы с начинками на основе натуральных фруктовых джемов и ценной пшеничной клетчаткой в корпусе, – описывает Юлия Кириченко.

Однако на этом новинки от "Витьбы" не заканчиваются. В начале 2021 года предприятие начало производство кукурузных снеков под торговой маркой KROKI.

Сейчас в ассортименте 5 вкусов: "Сыр", "Лук со сметаной", "Краб", "Бекон" и "Васаби".

– В этом году решили начать осваивать рынок снеков. Безусловно, это сложный сегмент, так что сейчас постепенно занимаемся продвижением нашего продукта, вводом его в торговые сети. Нам уже удалось пополнить снековые полки некоторых крупнейших национальных сетей, и результат, который видим, радует: KROKI показывают хорошие продажи, – говорит начальник отдела маркетинга. – Главные преимущества снеков KROKI в том, что они не обжариваются в масле, в них используется только кукуруза, то есть безглютеновое сырье, а цена – очень конкурентоспособна. Положительно сказывается и белорусское производство: у нашего потребителя всегда было и есть доверие к отечественным брендам. Потенциал у продукта очень хороший, в том числе и экспортный. Так что планируем дальнейшее развитие этого направления.

"За нашу продукцию идет сражение между внутренним рынком и экспортом"

Юлия Александровна отмечает, что за последние годы рынок сухих завтраков заметно вырос:

– Сейчас в мире тенденция к ускорению ритма жизни, поэтому продукты, которые дают возможность быстро позав­тракать или перекусить и сэкономить время, начинают пользоваться все большим спросом. Это касается как внутреннего рынка, так и мирового. И сейчас можно смело сказать, что мы оказались в такой ситуации, когда белорусский и экспортные рынки сражаются за наши сухие завтраки. Это производство загружено у нас на 100 процентов и работает круглосуточно и без остановок. Поэтому решили расширяться.

Чтобы увеличить объемы, на "Витьбе" запланирована модернизация производства – ввод новых мощностей для выпуска сухих завтраков и снеков.

– В новом цехе сможем выпускать 2400 тонн продукции в год при двусменном режиме работы. При полной загрузке есть возможность увеличить наши объемы в два раза. Работать будем как с существующими формами сухих завтраков, так и с новыми, не имеющими аналогов в стране. Но конкретизировать пока не могу, секрет. Все делаем с прицелом на экспорт, так как эта продукция имеет высокий экспортный потенциал. Новое производство планируем запустить во второй половине 2022 года, – подводит итог Юлия Кириченко.

Вадим БАННЫЙ <.b>

Фото предоставлено кондитерской фабрикой "Витьба" <.b>

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