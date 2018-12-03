"Сукно" переедет на площадку "Камволя", а территорию предприятия продадут на аукционе

3 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Найдено окончательное решение в отношении дальнейших перспектив ОАО "Сукно". Производство решено перенести на свободные площади другого минского предприятия - ОАО "Камволь", а территорию предприятия продать на аукционе, чтобы рассчитаться с кредиторами. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам вице-премьера, правительство длительное время изучало вопрос дальнейшей судьбы ОАО "Сукно", но теперь найдено "железное" решение и четко определено видение перспектив предприятия.

Игорь Ляшенко отметил, что "Сукно" имеет устаревшие мощности, загрузка которых не превышает 10%. При рассмотрении возможностей модернизации предприятия специалистами "Беллегпрома" изучен и зарубежный опыт, в частности на примере Турции, Украины и Италии, где производства суконных и камвольных тканей располагаются на одной площадке. "Предприятия класса "Камволь" имеют очес (короткие волокна, полученные при чесании волокнистых материалов. - Прим. БЕЛТА) в своем производстве, а он является сырьевой составляющей для предприятий, производящих номенклатуру продукции предприятия "Сукно", - пояснил вице-премьер. - Поэтому, рассчитывая бизнес-план, мы решили использовать эту особенность и заметили, что она дает наибольший экономический эффект".

Игорь Ляшенко рассказал, что в ОАО "Камволь" в основной массе завершена реконструкция мощностей, освоен выпуск тканей высокого класса с различным составом. Однако на предприятии есть 15 тыс. кв.м свободных площадей. "В придачу оказалось, что и 25% оборудования может использоваться в интересах и того, и другого производства. Естественно, это все в сумме дает неплохой экономический эффект. Эти вопросы были доложены, и мы получили одобрение главы государства на такой сценарий развития бизнес-проекта. Юридическое лицо и торговая марка будут сохранены, но размещаться они будут на одной промышленной площадке", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос БЕЛТА о том, что будет с нынешней площадкой ОАО "Сукно", Игорь Ляшенко уточнил, что предприятие находится в состоянии санации, работает с кредиторами и имеет задолженность перед ними в размере Br8,5 млн. "Площадку с сохранением промышленного производства можно продать на аукционе и спокойно рассчитаться с кредиторами", - заявил он.

Кроме того, обновят производственные мощности ОАО "Сукно", что позволит выпускать современную и востребованную продукцию высоких потребительских свойств.

Вице-премьер добавил, что благодаря переносу суконного производства на свободные площади ОАО "Камволь" удастся в разы снизить объем необходимых инвестиций по сравнению с восстановлением и развитием прежней площадки.-0-