Сумма сделок на БУТБ в январе-мае выросла на 28%

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", в январе-мае превысила Br1,95 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Более трети биржевого товарооборота пришлось на секцию лесопродукции: объем сделок составил Br764 млн, что на 40% больше, чем в январе-мае прошлого года. В структуре продаж на внутреннем рынке преобладали сделки с круглыми лесоматериалами. Сумма таких сделок увеличилась на 44%, достигнув Br295 млн, продажи услуг по лесозаготовке приросли на 94% - до Br73 млн. По продажам бумажной продукции сумма сделок превысила Br18 млн, прибавив 35% к прошлогоднему показателю.

В экспорте традиционно доминировали пиломатериалы и щепа. В частности, объем внешнеторговых сделок с пилопродукцией составил Br276 млн, что на 21% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Продажи щепы на внешний рынок увеличились на 64% - до Br73 млн. Положительная динамика была характерна и для деревянных кольев, столбов и дров. За пять месяцев 2019 года стоимостной объем сделок с данной группой товаров приблизился к отметке Br5 млн, что в 4,7 раза больше.

В секции металлопродукции товарооборот остался на уровне января-мая 2018-го - Br569 млн. Львиную долю от этой суммы составляет реализация черных металлов и изделий из них белорусским потребителям. Товарооборот по этой группе составил Br427 млн. Сумма сделок с электротехнической продукцией достигла Br33 млн. Продажи угля на внутренний рынок ушли в небольшой минус, снизившись на 5% - до Br57 млн. Сделкам по цветным металлам, изделиям из них и лому не хватило 1% до прошлогоднего результата: они остановились на отметке Br29 млн.

Секция сельхозпродукции приросла на 60% при общей сумме сделок чуть более Br422 млн. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались злаковые и кормовые добавки, сухое молоко и сычужные сыры. Так, поставки добавок увеличились в стоимостном выражении на 50% (до Br103 млн), молока - в 73 раза (до Br48 млн), а сыров - в 48 раз (до Br34 млн). Сумма сделок по закупке шротов и жмыхов масличных культур, наоборот, потеряла 4% и составила Br110 млн. В тройку ключевых экспортных позиций вошли сливочное масло, сухое молоко и продукция переработки масличных культур. В первом случае сумма биржевых сделок выросла в 2,7 раза (до Br44 млн), во втором - на 88% (до Br11 млн), в третьем - на 23% (до Br5 млн).

В секции промышленных и потребительских товаров экономические показатели также улучшились. С начала года совершено более 28 тыс. сделок на общую сумму Br181 млн, что на 20% больше, чем в январе-мае прошлого года. Основной объем продаж пришелся на внутренний рынок, где преобладали закупки строительных материалов, механизмов, транспортных средств, оборудования и комплектующих.

С мая текущего года на БУТБ появилась новая секция перспективных товаров, ориентированная на экспорт. Пока здесь торгуются только цемент и щебень, в ближайшее время добавятся такие высоколиквидные позиции, как стекло и стекловата. С момента запуска секции сумма сделок составила Br18 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июня на БУТБ аккредитовано 21 419 компаний, в том числе 4 274 нерезидента из 61 страны.-0-