Сумма сделок на БУТБ в январе-октябре возросла на треть

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в январе-октябре, увеличилась на треть, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

С начала года белорусские и иностранные субъекты хозяйствования на торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" совершили 306 тыс. сделок на сумму Br3,3 млрд, что на 33% больше, чем в январе-октябре 2017 года. Более трети биржевого товарооборота (Br1,2 млрд) обеспечила секция лесопродукции, которая за десять месяцев приросла на 34% в стоимостном выражении. Положительная динамика зафиксирована практически по всем ключевым товарным группам, однако основной объем продаж пришелся на три из них: круглые лесоматериалы, пиломатериалы и щепу. В частности, на 31% до Br446 млн выросли поставки кругляка на внутренний рынок, экспорт пиломатериалов увеличился на 81% до Br451 млн, а объем внешнеторговых сделок с топливной щепой достиг отметки Br127 млн, что в 2,3 раза больше, чем в январе-октябре 2017 года. Кроме того, заметно увеличился спрос на услуги по заготовке древесины на биржевых торгах. Сумма сделок с этой позицией составила Br73 млн, превысив результат прошлого года в 2,2 раза.

Секция металлопродукции завершила отчетный период с ростом суммы сделок на 23% до Br1,1 млрд, заняв второе место по объему биржевого товарооборота. За 10 месяцев текущего года белорусским потребителям реализовано черных металлов и изделий из них на Br857 млн, электротехнической продукции на Br61 млн, цветных металлов и изделий из них на Br57 млн, кокса на Br19 млн. Самую высокую динамику роста в стоимостном выражении продемонстрировали продажи угля на внутренний рынок, увеличившись на 71% до Br114 млн. В то же время экспорт черных и цветных металлов, изделий из них, а также их лома и отходов снизился на 6%, составив Br36 млн.

Секции сельхозпродукции также удалось обеспечить высокие темпы роста - 42% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Общая сумма сделок с данной категорией товаров достигла Br661 млн, причем преимущественно за счет сделок на внутреннем рынке. Шроты масличных сохранили за собой статус самой востребованной позиции у отечественных потребителей. Объем реализации шротов и жмыхов на биржевых торгах увеличился в денежном выражении на 37%, достигнув Br258 млн. Поставки злаковых и кормовых добавок для белорусских сельхозпредприятий также подросли - на 14% в стоимостном выражении, составив Br121 млн. "Безусловным лидером по сумме экспортных сделок стало сливочное масло, поставляемое на рынок Российской Федерации, - отметил пресс-секретарь. - По результатам января-октября текущего года реализовано порядка 3 тыс. т данной продукции на Br28 млн. Еще одним экспортным локомотивом стали сычужные сыры и творог с объемом реализации 2,7 тыс. т на Br24 млн. Следует также отметить, что сухое молоко, которое ранее в основном продавалось на экспорт, в этом году стало активно поставляться на внутренний рынок. По итогам января-октября сумма сделок с данной позицией составила Br68 млн, увеличившись более чем в 12 раз".

Секция промышленных и потребительских товаров приросла на 47%, в очередной раз став самым динамично растущим сегментом биржевой торговли. За 10 месяцев 2018 года здесь совершено свыше 49 тыс. сделок на сумму Br318 млн. Основной объем продаж обеспечили сделки с оборудованием, механизмами и продукцией строительного назначения.

По состоянию на 1 ноября 2018 года на БУТБ аккредитована 20 131 компания, в том числе 4 052 нерезидента из 60 стран мира.-0-