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04 сентября 2019, 12:44

Сумма штрафов за нарушение порядка внешнеторговой деятельности в I полугодии составила почти Br174 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля за первое полугодие привлек к административной ответственности за нарушения порядка осуществления внешнеторговой деятельности 34 субъекта хозяйствования и 33 физических лица. Сумма штрафов составила почти Br174 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Среди нарушителей - юридические лица государственной и частной форм собственности, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Минске и Минском районе. Оштрафованы специалисты по внешнеэкономической деятельности, бухгалтеры, руководители организаций.

Большинство нарушений связано с несвоевременным завершением внешнеторговых операций. Чаще всего - по причине позднего обращения субъектов хозяйствования в Национальный банк за разрешением на продление сроков завершения таких операций.

При экспорте срок завершения в полном объеме каждой внешнеторговой операции составляет 180 календарных дней с даты отгрузки товаров (передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), выполнения работ, оказания услуг; при импорте - 90 календарных дней с даты проведения платежа.

Если при реализации внешнеторговых договоров денежные средства поступили несвоевременно или не соблюдены сроки завершения внешнеторговой операции, то такое нарушение влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере до 30 БВ, на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 0,5% от суммы незавершенной в установленный срок внешнеторговой операции за каждый день превышения срока, но не более суммы незавершенной внешнеторговой операции.-0-

Теги
КГК предприниматели торговля штраф экспорт
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