Свекловичный жом на 320 тыс. евро экспортировали через БУТБ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свекловичный жом на 320 тыс. евро продали на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"На Белорусской универсальной товарной бирже успешно начался экспорт свекловичного жома. По итогам двух пробных торговых сессий реализовано 2,5 тыс. т данной продукции на общую сумму 320 тыс. евро. Продавцами выступили отечественные сахарные заводы, а покупателями - компании из Литвы, Нидерландов и Эстонии. Основными потребителями свекловичного жома являются животноводческие фермы, где он используется для откорма скота. Являясь побочным продуктом переработки сахарной свеклы, по питательной ценности свекловичный жом превосходит сено и лишь немногим уступает овсу", - сказал Роман Янив.

Исходя из результатов торгов, прогнозируется дальнейший рост спроса на белорусскую продукцию за рубежом. "По соотношению цена/качество белорусский свекловичный жом достаточно конкурентоспособен и, как показали биржевые торги, даже немного недооценен. В ходе последней торговой сессии начальная цена лота выросла на 5%. Рассчитываем, что успешный старт торгов послужит сигналом к действию для других участников рынка и они тоже выйдут на биржевую площадку. Биржа со своей стороны приложит все необходимые усилия для привлечения на торги иностранных компаний", - подчеркнул пресс-секретарь.

Организация экспортных биржевых торгов сахаром и свекловичным жомом стала практической реализацией договоренностей о сотрудничестве, достигнутых между руководством БУТБ и "Белгоспищепромом". Главная цель - повышение эффективности и расширение географии экспорта продукции, выпускаемой предприятиями концерна.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-