Светлогорский район и китайский Баодин подписали соглашение о побратимских отношениях

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение об установлении побратимских отношений между Светлогорским районом Гомельской области и города Баодин провинции Хэбэй КНР подписано сегодня во время круглого стола по многопрофильному сотрудничеству Гомельской области и китайской провинции Хэбэй, который прошел в онлайн-формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников и мэр Баодина Ян Цзихун.

Соглашение предполагает развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах - экономики, торговли и гуманитарной.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько отметил, что данный документ - важный шаг. "Он открывает новые возможности для сторон. Тем более что необходимая подготовительная работа уже проведена", - сказал посол. Дипломат призвал стороны наращивать темпы в реализации достигнутых договоренностей и воплотить в жизнь все намеченное.

Мэр Баодина Ян Цзихун направила приветствие от городского правительства и более чем 10 млн населения. Она подчеркнула готовность вместе обсуждать стратегическое многопрофильное партнерство и выразила уверенность, что дружба между Китаем и Беларусью будет только крепнуть.

В Светлогорске убеждены, что соглашение поспособствует расширению межрегиональных связей между Беларусью и КНР. Как было отмечено на круглом столе, Светлогорский район - промышленный центр, основу экономики которого составляют предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, химической и нефтеперерабатывающей отрасли. В районе реализовали инвестиционные проекты с участием китайского капитала. Так, в 2020 году введен в эксплуатацию завод по производству сульфатной беленой целлюлозы, строительство которого вели за счет средств Экспортно-импортного банка Китая.

Баодин стал первым китайским партнером Светлогорска. По мнению руководства района, взаимовыгодное сотрудничество в различных отраслях будет плодотворным.

Во время круглого стола также подписаны соглашения между белорусскими и китайскими компаниями в сфере торговли и логистики.-0-