ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 6 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:34 Нетрезвый пациент с ножом напал на врача в Светлогорске Происшествия
12:32 ФОТОФАКТ: В Беларуси открылся сезон загонной охоты на копытных Общество
12:26 Житель Бобруйска подозревается в повреждении 12 автомобилей Происшествия
12:23 Светлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу Экономика
12:17 Водитель приговорен к 2 годам колонии-поселения за наезд на несовершеннолетнюю в Минске Происшествия
12:14 Пожар в исправительной колонии под Воронежем ликвидирован В мире
12:11 Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30% Экономика
12:07 Предприниматель из Бреста похитил у друга $5700 Происшествия
12:01 В Минске легковушка на пешеходном переходе сбила велосипедистку Происшествия
12:00 Политолог назвал причины протестов в Кыргызстане Политика
11:57 Чемпионат по пожарно-спасательному спорту пройдет 7-9 октября под Гомелем Регионы
11:54 В России показатель коллективного иммунитета к COVID-19 среди детей достигает 71% В мире
11:53 В исправительной колонии под Воронежем произошел пожар В мире
11:48 В Гомеле мужчина надел на себя наручники и не смог освободиться Происшествия
11:46 До +21°С ожидается в Беларуси 7 октября Общество
11:43 В Латвии отмечен самый большой прирост заболеваемости COVID-19 в Европе В мире
11:34 В Логойском районе спасли от огня 100 т соломы Происшествия
11:30 ЦИК Кыргызстана признал прошедшие парламентские выборы недействительными В мире
11:20 Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики Экономика
11:15 Конкурс творческих работ "Гимн матери" проходит в БГПУ Общество
11:13 В Минске прошли мероприятия, направленные на популяризацию российского профессионального образования Общество
11:03 В Столинском районе нашли заблудившихся в лесу подростков Общество
11:00 Лукашенко требует развивать и углублять производство продукции из древесины Президент
10:58 Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли Экономика
10:50 Площадь заказников местного значения в Витебской области увеличат почти на 2,5 тыс. га Регионы
10:44 Безработица в Литве одна из самых высоких в ЕС В мире
10:43 В России за сутки коронавирусом заразились 11 615 человек - максимум с 11 мая В мире
10:39 Эксперт: события в Беларуси и Кыргызстане - попытка зажечь дугу нестабильности в Евразии Политика
10:38 Петровский: для цветных революционеров переговоры выступают инструментом свержения власти Общество
10:37 В России 4,6 млн человек столкнулись с сокращением зарплаты из-за COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Экономика
06 октября 2020, 12:23

Светлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу

Фото концерна "Беллесбумпром"
Фото концерна "Беллесбумпром"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Предприятия отрасли продолжают активную модернизацию. Основная задача - создание производств глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Светлогорский ЦКК" готовится к запуску второго пускового комплекса - производства вискозной целлюлозы. Технология ее производства комбинатом уже отработана, в настоящее время идет настройка автоматики для проведения комплексных испытаний с последующим вводом объекта в эксплуатацию. Первую вискозную целлюлозу должны получить до конца текущего года. Этот продукт будет востребован как белорусскими предприятиями, так и за рубежом. В перспективных планах Светлогорского ЦКК и создание собственного производства бумаги из целлюлозы.

В завершающей стадии инвестиционный проект в Шклове на РУП "Завод газетной бумаги" по созданию производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов - ламинированных древесных плит. Новая линия начнет свою работу в декабре, далее на протяжении 6 месяцев будет освоено производство не менее пяти основных сортов бумаги-основы. Мощности нового оборудования позволят ежегодно выпускать до 30 тыс. т бумаги, ранее не производимой в стране. Это даст возможность полностью удовлетворить спрос отечественного рынка в данном виде продукции, а также экспортировать бумагу-основу на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

На базе филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" в завершающей стадии находится строительство завода по производству мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тыс. т в год. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. "Реализация данного проекта позволит обеспечить потребности отечественных потребителей в мелованном и немелованном картоне, а также существенно нарастить экспортный потенциал. Порядка 80% произведенного картона фабрика будет поставлять на внешние рынки", - обратили внимание в пресс-службе.

Уже завершена основная часть строительно-монтажных работ. Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс - водозабор и участок водоподготовки. Этот комплекс обеспечит технической водой действующие производственные мощности фабрики, а также подачу воды в противопожарный водопровод как действующего, так и нового производства. Также проведено опробование линии по производству технологической щепы, достигнуты требуемые показатели по производительности и качественным характеристикам. В процессе пробного запуска линии специалисты Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии провели замеры уровня шума в жилой зоне, прилегающей к территории нового производства. По их заключению, уровень шума не превышает допустимых значений. Проведено и комплексное опробование турбоагрегата новой ТЭЦ. Все системы работают корректно. Завершаются испытания и наладочные работы наружных сетей автоматического пожаротушения.

В текущем году планируется ввести цех обработки древесины, внутриплощадочные подъездные железнодорожные пути, цех беленой термомеханической массы, энергетический комплекс и очистные сооружения. Далее специалисты приступят к вводу непосредственно картоноделательной машины и участка роспуска целлюлозы. На объекте работают как белорусские подрядные организации, так и представители австрийской компании - производителя технологического оборудования. Разрабатывается программное обеспечение, настраиваются все системы автоматизации.

"Благодаря реализации указанных проектов отрасль получит такой же мультипликативный эффект, как и при вводе плитных заводов, которые стали основой для развития отечественных мебельных предприятий. Получив у себя новые для страны виды бумаги и картона, можно развивать и их дальнейшую переработку - производство различных видов упаковки и иную востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнули в пресс-службе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
деревообработка предприятие экономика Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30%
Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики
Фото из архива Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли
Фото из архива Уборка гречихи и проса завершается в Беларуси
Фото из архива Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
Фото из архива ГТК планирует перечислить в бюджет Br8,5 млрд платежей по итогам года
Главное
Во время совещания Экспорт, зарплаты и важнейшие инвестпроекты - Лукашенко собрал совещание по развитию деревообработки
Пострадавшие мирные жители и разрушения – ситуация в Нагорном Карабахе остается тяжелой
Исторический рекорд продаж и три сложных инвестпроекта - глава "Беллесбумпрома" рассказал о работе отрасли
Банк БелВЭБ сохраняет финансовую устойчивость и оказывает поддержку реальному сектору экономики
Топ-новости
Беларусь, как суверенная страна, должна отстаивать свое видение путей развития - Дзермант
Уборка гречихи и проса завершается в Беларуси
ФХБ и Parimatch учредили гранты для лучших пресс-служб белорусского хоккея
Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн
Около 350 предложений по изменению Конституции внесли белорусы за три дня
Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу и Таллин до 24 октября
Петровский: для цветных революционеров переговоры выступают инструментом свержения власти
Конкурс творческих работ "Гимн матери" проходит в БГПУ
ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров
Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год
БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой
БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала
Шанс договориться, или Чем медиатор поможет при разводе
Подопечные Белорусского детского хосписа впервые посетят Национальный художественный музей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.