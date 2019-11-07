Светлогорский ЦКК подписал меморандумы на поставку в Китай 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" подписало два меморандума на поставку 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы в адрес двух китайских компаний. Документы подписаны на II Китайской международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

В течение 2020 года предприятие поставит двум китайским компаниям по 12 тыс. т целлюлозы на общую сумму $10,8 млн. Поможет в этом мировой трейдер - компания Ekman & Co AB, с которой у Светлогорского целлюлозно-картонного комбината подписан долгосрочный контракт о поставках целлюлозы на мировые рынки.

"Светлогорский ЦКК уже второй раз принимает участие в этой масштабной выставке. Она является для предприятия отличной площадкой для презентации и продвижения своей продукции на перспективном рынке Китая. Именно в эту страну комбинат уже поставляет наибольшие объемы целлюлозы", - отметили в пресс-службе.

Так, за 9 месяцев 2019 года Светлогорский ЦКК в целом экспортировал целлюлозы почти на $33 млн, из этой суммы экспорт в Китай составил $31 млн. Остальной объем распределился между Россией, Украиной, Италией, Литвой, Сербией, Словенией и Францией.

Темп роста экспорта за январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 389,2%, то есть экспортировано почти в 4 раза больше, добавили в пресс-службе.-0-