Светлогорский ЦКК подписал в Шанхае меморандумы о поставках 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два меморандума о поставке из Беларуси в Китай 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы подписаны сегодня на Первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

ОАО "Светлогорский ЦКК" подписало меморандумы об организации поставки до конца 2019 года в адрес двух китайских компаний 24 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы. Стоимость каждой партии товара будет устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка. Ориентировочно сумма контрактов за весь объем составит $16-18 млн. Поставки будут вестись через мирового трейдера - компанию Ekman & Co AB, с которой у Светлогорского целлюлозно-картонного комбината подписан 3-летний контракт о поставках целлюлозы на мировые рынки.

Целлюлозно-бумажную промышленность Беларуси на выставке в Шанхае представляют два предприятия концерна "Беллесбумпром": Светлогорский ЦКК и РУП "Завод газетной бумаги". "Предприятия концерна на выставке активно проводят деловые встречи и переговоры с китайскими компаниями, которые проявляют достаточно высокий интерес к белорусской целлюлозно-бумажной продукции", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время на рынок Китая предприятия поставляют целлюлозу, пиломатериалы, фанеру, бумагу, картон и другую продукцию. В октябре были первые поставки газетной бумаги в объеме 300 т. Еще одна поставка запланирована в ноябре.-0-

Фото "Беллесбумпрома"