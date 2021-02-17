17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" в 2020 году удвоил производство целлюлозы, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"На базе ОАО "Светлогорский ЦКК" введены в эксплуатацию производства сульфатной беленой и вискозной целлюлозы. В целом комбинат удвоил в 2020 году объем производства целлюлозы по отношению к 2019-му и стал драйвером роста для всей отрасли", - сказал Михаил Касько.

По его словам, предприятие сегодня работает достаточно уверенно. "Если в прошлом году вышли на цифру порядка 65-70% запланированной мощности, то в этом году стоит задача достичь плановых показателей, выйти на 100%-ную загрузку, - отметил председатель концерна. - Вся продукция востребована, реализуется на разные экспортные рынки (Китай, Европа), достаточно много потребляется у нас в стране. Со сбытом сегодня проблем нет. Качество очень высокое, белизна достаточная для того, чтобы европейские потребители приобретали нашу целлюлозу".

Михаил Касько обратил внимание на то, что целлюлоза является полуфабрикатом для изготовления иных продуктов, в первую очередь бумаги, в том числе упаковочной, для санитарно-гигиенических нужд. "Так что нужно думать не только об экспорте. Получив в Светлогорске такой вид продукта, мы можем предложить отечественным потребителям более качественную бумагу. Например, Завод газетной бумаги получает целлюлозу и производит упаковочную бумагу, из которой потом у нас в системе концерна изготавливают бумажные пакеты и мешки и отгружают их на внутренний рынок, в том числе для производителей муки, иных сыпучих продуктов", - рассказал он.-0-