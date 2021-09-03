Светлогорский ЦКК выпустил продукции на Br220 млн за первое полугодие

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За первое полугодие на Светлогорском ЦКК произвели продукции на более Br220,9 млн, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства - 77,9% - занимает сульфатная беленая целлюлоза. "Около 70% всей продукции, произведенной головным предприятием за 6 месяцев, отгружено на экспорт. Темп роста экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в целом по ОАО составил 109,1%", - рассказали на предприятии.

По итогам полугодия удалось увеличить уровень рентабельности до 27,6%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 23,9%.

Семинар "Развитие цифровизации предприятий промышленности" с участием заместителя премьер-министра Беларуси Юрием Назаровым прошел сегодня на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". Специалисты предприятия поделились опытом внедрения программных продуктов по цифровизации.

Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" - одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса, входит в состав концерна "Беллесбумпром".-0-