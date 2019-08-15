Светлогорский ЦКК завершит реализацию инвестпроекта самостоятельно - "Беллесбумпром"

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" завершит реализацию инвестиционного проекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы самостоятельно, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

Общим собранием акционеров ОАО "Светлогорский ЦКК" согласованы процедура и порядок завершения контракта строительного подряда от 11 октября 2010 года, заключенного между предприятием и ОАО "Китайская корпорация Инжиниринга САМС" (САМСЕ). Предметом контракта являлось строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год под ключ.

На недавно состоявшейся встрече в Минске стороны обсудили возможность заключения соглашения о применении медиации. В рамках соглашения Светлогорский ЦКК и компания САМСЕ смогут урегулировать спорные вопросы, оставшиеся после прекращения контракта строительного подряда. "Реализацию проекта Светлогорский ЦКК завершит самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций. В настоящее время осуществляются все необходимые процедуры по вводу завода в эксплуатацию", - сказала Ружена Новицкая.

В приемке объекта будут задействованы соответствующие надзорные органы Беларуси. Среди них - уполномоченные организации Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по стандартизации, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел.-0-