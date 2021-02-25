Связь, инфраструктура, транспорт - Мясникович и Рогозин обсудили применение космической межгоспрограммы

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Кооперация в сфере высокотехнологичной промышленности и космической деятельности в Евразийском экономическом союзе обсуждена сегодня на встрече председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В ЕАЭС есть пока одна интеграционная программа, и она космическая - межгоспрограмма по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли. Мы связываем с ней очень большие надежды", - отметил Михаил Мясникович. Дмитрий Рогозин в свою очередь подчеркнул, что для стран ЕАЭС сотрудничество в космической сфере имеет особое значение. "Мы убеждены, что соединить наше огромное евразийское пространство можно только через космос", - сказал он.

Михаил Мясникович и Дмитрий Рогозин обсудили вопросы реализации межгоспрограммы, в том числе инструменты ее финансирования, концептуальное и информационное сопровождение, создание организационной структуры. Достигнута договоренность об активизации работы по ряду направлений в целях скорейшего начала практической реализации.

"Стороны подтвердили убежденность в том, что результаты космической деятельности, полученные в рамках межгосударственной программы, будут активно использоваться странами союза как инструменты ускоренного социально-экономического и инновационного развития в целях перехода к экономике, основанной на современных научных знаниях и передовых цифровых технологиях, - проинформировали в ЕЭК. - Отдельное внимание в ходе встречи было уделено перспективным проектам. Речь идет о создании и использовании сопряженных национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи, применении спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС, геоаналитики. Данные направления работы могут быть востребованы в таких важных сферах, как, например, транспортно-логистическая связанность и развитие инфраструктуры в ЕАЭС, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в союзе".-0-