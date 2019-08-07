Свыше 13,8 тыс. квартир планируется построить в Беларуси в 2020 году для многодетных семей

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году для многодетных семей планируется построить более 13,8 тыс. квартир, сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Задание будет установлено решением правительства согласно программе жилищного строительства. В текущем году для этой категории граждан планируется построить 12 тыс. квартир, в 2018-м построено свыше 8,8 тыс. квартир.

Дмитрий Микуленок отметил, что строительство жилья для нуждающихся остается доступным. Так, при средней зарплате по стране в Br1 043 средняя стоимость квадратного метра жилья составляет Br830,6. Такой паритет сохраняется с 2017 года.

Всего в январе-июне построено свыше 1, 7 млн кв.м жилья, из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - более 635,7 тыс. кв.м. Свыше 439 тыс. кв.м возводилось с использованием государственной поддержки.

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Минстройархитектуры: жилье в городах-спутниках Минска востребовано Спрос превышает предложение, подчеркнул министр. Опыт Смолевичей в перспективе планируется распространить и на другие населенные пункты: жилые дома для минчан предлагается строить в Руденске.

Страхование профответственности проектировщиков за документацию могут ввести в Беларуси Министерство архитектуры и строительства придерживается мнения, что нужно страховать в целом деятельность проектной организации. Период страхования может составлять два-три года.