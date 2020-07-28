Сырое коровье молоко вошло в тройку самых продаваемых сельхозтоваров на БУТБ

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сырое коровье молоко вошло в тройку самых продаваемых сельскохозяйственных товаров на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"С начала года на Белорусской универсальной товарной бирже реализовано 50 тыс. т сырого коровьего молока на сумму Br45 млн. Это в 40 раз больше показателя первого полугодия 2019 года и в три раза больше, чем за весь прошлый год, причем как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Таким образом, молокосырье стало одной из самых востребованных товарных позиций в секции сельхозпродукции БУТБ. Оно уступило лишь шроту масличных и кормовым добавкам, объем реализации которых составил Br157 млн и Br78 млн соответственно", - сказал Роман Янив.

Продажи молочного сырья на БУТБ стабильно растут от месяца к месяцу, а биржевые котировки, рассчитываемые по результатам торгов, активно используются в качестве ценового индикатора как производителями, так и переработчиками молока. Как отмечают специалисты БУТБ, сырое молоко - сезонный товар, и это хорошо заметно по динамике биржевых цен за последние два месяца. К примеру, если в июне, в период "большого молока", наблюдалось снижение котировок до 70 копеек за 1 кг высшего сорта, то сегодня то же самое молоко выставляется на торги уже по 82 копейки. При этом соотношение количества продавцов и покупателей осталось неизменным: 7-9 производителей и 15-17 переработчиков. В БУТБ называют это практически идеальной моделью свободной конкуренции, когда цена товара определяется исключительно спросом и предложением.

По мнению биржевых аналитиков, ключевым фактором, обеспечивающим положительную динамику продаж сырого молока, является регулярное пополнение пула постоянных участников торгов. При этом ввиду более высокой рентабельности продаж, чем на внебиржевом рынке, для многих молочных ферм площадка БУТБ становится приоритетным каналом сбыта. Согласно статистике, конкуренция между покупателями на биржевых торгах позволяет производителям молока получать дополнительную выручку в размере 10-15%. Способствует притоку участников торгов и упрощенная процедура аккредитации на БУТБ, а также контроль исполнения обязательств по совершенным сделкам.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-