Сыры под единым брендом начнут производить в Славгородском, Чериковском и Краснопольском районах

17 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сыры под единым брендом начнут производить сыровары Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов. Эта инициатива была выбрана на "Ярмарке региональных инициатив для местного развития", которая прошла в Быхове 16 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяна Конончук.

"Одной из инициатив, победившей в ярмарке, стало предложение Славгородского районного исполнительного комитета "На скрыжаваннi густу". Главная идея этой инициативы - объединить сыроваров Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов для совместного производства сыра в Могилевской области под единым товарным знаком", - рассказала депутат.

Всего на региональной ярмарке поддержано 6 идей. Среди них - мобильная сувенирная лавка. "Такая сувенирная лавка окажет существенную помощь ремесленникам Могилевской области в продаже своих изделий. Ведь для людей важно не только производить, но и реализовывать их", - отметила Татьяна Конончук.

Поддержку со стороны организаторов получит инициатива "Школа кооператора". Она объединит не только производителей овощной и другой продукции, но и поможет в закупке оборудования. "Гастрономическая лавка" окажет помощь жителям Могилевской области в реализации продуктов питания. Инициатива "Креативные технологии" объединит молодежь, которая занимается созданием одежды, головных уборов и аксессуаров. Жюри ярмарки поддержало идею Кличевского центра социального обслуживания населения, направленную на инклюзию людей с ограниченными возможностями.

Все отмеченные инициативы разделят между собой 72 тыс. евро грантовой поддержки. "Мы не только поддержали лучшие идеи финансово, но и будем следить за тем, как они воплощаются в жизнь. Позже будет создана комиссия, которая проверит, как идет реализация проектов и на что были потрачены деньги. Если обнаружится, что какая-то инициатива так и не была воплощена в жизнь, деньги будут переданы другим проектам, которые не вошли в первую шестерку", - подчеркнула председатель комиссии.

"Ярмарка региональных инициатив для местного развития" стала ключевым моментом проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области". Проект реализуется Славгородским райисполкомом совместно с Быховским, Краснопольским, Кличевским и Чериковским районными исполнительными комитетами. Финансируется проект Европейским союзом и Международным фондом развития сельских территорий.-0-