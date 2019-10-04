Сыры Туровского молочного комбината вскоре будут представлены в Украине

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Туровский молочный комбинат" готовится поставить на рынок Украины первую партию сыров. Об этом заявила директор предприятия Ольга Луцко во время пресс-тура журналистов Союзного государства по Гомельской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Договоренности о поставках были достигнуты летом текущего года. Представители ветеринарного и продовольственного надзора потенциальных партнеров ознакомились с производством сыров на ТМК. По итогам посещения дано положительное заключение, впоследствии подписан контракт на поставку в Украину. Продукция комбината будет представлена в одной из сетей супермаркетов.

Ежегодно более 80% сыров с конвейеров Туровского молочного комбината отправляется на экспорт. Продукция востребована в России, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Туркменистане, Сингапуре, Иордании, Молдове, Китае. География поставок постоянно расширяется. В этом году продукция ТМК впервые поступила в Японию.

Пополняется также копилка наград предприятия. Недавно продукция комбината была высоко оценена на международном дегустационном конкурсе International Taste Institute, который ежегодно проводится в Брюсселе. Продукцию продегустировали 100 лучших шеф-поваров мира. В этом году в мероприятии участвовал также повар английской королевы. Мягкие сыры Bonfesto и CooKing от туровского производителя завоевали престижные награды премии Superior Taste Award. До этого предприятие неоднократно было удостоено наград российских конкурсов и конкурса инновационных продуктов SIAL Innovation в Шанхае.

На предприятии не намерены останавливаться на достигнутом. "У нас очень много планов как по наращиванию объемов производства, так и по расширению ассортимента сыров, - рассказала Ольга Луцко. - Сегодня предприятие принимает на переработку 500 т молока в сутки, в планах на следующий год - 760 т. Также постоянно расширяем линейку продукции. Изучаем рынок, следим за трендами мировых лидеров. Важны и вкусовые предпочтения людей, на которые мы ориентируемся".

На высоком уровне и показатели качества. Так, в сентябре этого года производственная лаборатория ОАО "Туровский молочный комбинат" получила право применения комбинированного знака ILAC MRA. Данное право свидетельствует о признании результатов испытаний этого подразделения ТМК на международном уровне.

ОАО "Туровский молочный комбинат" - современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям. Запуск его в эксплуатацию состоялся в 2013 году.-0-