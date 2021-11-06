6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан заинтересован в коммунальных машинах и пассажирской технике МАЗ. Об этом шла речь во время посещения делегацией Таджикистана во главе с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой завода "Могилевтрансмаш" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.

Члены делегации осмотрели на предприятии выставку, где была представлена грузовая, прицепная, пассажирская, коммунальная и специальная автотехника МАЗ. Особый интерес глава Согдийской области проявил к коммунальной и пассажирской технике МАЗ, в частности к модели автобуса МАЗ 206946 и новинке Минского автомобильного завода - электробусу МАЗ 3030Е10.

После осмотра модельного ряда автотехники представители Таджикистана провели переговоры с руководством завода "Могилевтрансмаш" при участии руководителей коммерческих и технических служб ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ". "Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Так, у Таджикистана есть потребность в коммунальных машинах и пассажирской технике МАЗ. Отдельным вопросом стало обсуждение вариантов создания совместного производства в городе Бустон", - отметили в пресс-службе.-0-

Фото ОАО "МАЗ"