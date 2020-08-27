Таможенная инфраструктура на западной границе Беларуси постоянно совершенствуется

27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За последнее время проделана большая работа по развитию и совершенствованию таможенной инфраструктуры на западной границе Беларуси, сообщил БЕЛТА начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук.

Модернизация пункта пропуска "Брузги", к примеру, позволила увеличить его пропускную способность до 5000 транспортных средств в сутки. Здесь же создана электронная очередь и построен современный логистический центр.

"Гродненской региональной таможней по решению руководства страны и Государственного таможенного комитета ведется плановая работа по совершенствованию пограничной инфраструктуры, - отметил Андрей Ковальчук. - Проведена модернизация пункта пропуска "Брузги" как таможенной компоненты модернизации автомагистрали М6. Деньги на это были выделены в том числе из бюджета Союзного государства. Сделали более широкими полосы движения, установили современное оборудование, как весовое, так и для распознавания номеров, новые модули для оформления транспортных средств без выхода водителей из кабин. Дополнительно проведена модернизация локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица": установленное оборудование позволяет эффективно обрабатывать информационные потоки".

По словам начальника региональной таможни, сейчас возводится инспекционно-досмотровый комплекс в республиканском пункте таможенного оформления "Берестовица". Он позволит проводить сканирование транспортных средств с более высокой скоростью. В октябре начнется реконструкция республиканского пункта таможенного оформления "Каменный Лог". Пропускная способность пункта увеличится в два раза - до 6000 транспортных средств в сутки.

За последние четыре года в пунктах пропуска "Брузги", "Берестовица", "Каменный Лог" созданы логистические центры. Это позволило организовать оформление товаров вблизи границы, чтобы на территорию ЕАЭС и Европейского Союза они следовали уже пройдя полное таможенное оформление.

На 2021-2022 годы запланирована масштабная модернизация пунктов пропуска "Котловка" и "Бенякони" на границе с Литвой.-0-