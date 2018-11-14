Таможенные службы Беларуси и Финляндии планируют содействовать добросовестным участникам ВЭД

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества обсудили на встрече председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и генеральный директор таможни Финляндии Антти Хартикайнен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГТК.
С учетом мировой тенденции совершенствования работы таможенных администраций по оказанию содействия добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности особое развитие приобретает взаимное признание статуса уполномоченного экономического оператора. В связи с чем руководители таможенных служб обсудили возможность заключения соглашения по взаимному признанию такого статуса.
Также во время встречи стороны наметили шаги дальнейшего взаимодействия таможенных служб в области подготовки кадров.
Таможенные службы двух стран на постоянной основе обмениваются положительным опытом работы, что способствует выработке совместных решений в области таможенного дела, добавили в ГТК.-0-
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