Таможни стран СНГ усилят взаимодействие в борьбе с контрафактом

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект соглашения о взаимодействии таможенных органов государств - участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности планируется рассмотреть 31 мая на заседании Совета глав правительств стран Содружества (СГП) в Ашхабаде (Туркменистан), сообщили БЕЛТА в информационно-аналитическом департаменте Исполнительного комитета СНГ.

В департаменте пояснили, что соглашение предусматривает упрощенный порядок взаимодействия таможенных администраций стран Содружества по вопросам согласования форм, объемов и сроков обмена информацией, необходимой для выявления и пресечения оборота контрафактных товаров. Реализация норм документа будет способствовать развитию и укреплению таможенного сотрудничества на пространстве СНГ.

Главы правительств планируют рассмотреть также вопрос о подготовке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года. "Страны СНГ подтвердили заинтересованность в разработке нового проекта программы, нацеленного на дальнейшую реализацию задач по эффективному построению межгосударственного инновационного пространства в Содружестве", - отметили в Исполкоме СНГ. Здесь также напомнили, что срок действия утвержденной восемь лет назад аналогичной программы истекает в 2020 году. Ее реализация позволила сформировать нормативно-методическую базу, инфраструктуру инновационной деятельности, национальные структуры инновационного развития.

Кроме того, ожидается, что на СГП в Ашхабаде будет подписано соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, которое поспособствует развитию и укреплению общего научного пространства, повышению уровня конкурентоспособности научной сферы на мировом рынке.

В повестку Совета включены также изменения и дополнения в правила определения страны происхождения товаров в СНГ, в порядок транзита через территории стран Содружества и другие документы, направленные на расширение и углубление взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах.-0-