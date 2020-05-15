Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Беларуси прибудет в Клайпеду в начале июня

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер с 80 тыс. т американской нефти сорта Bakken для Беларуси прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont (штат Техас. - Прим. БЕЛТА). Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду - в начале июня", - сообщил Александр Тищенко.

Он уточнил, что это нефть сорта Bakken, она будет доставлена из порта Клайпеды в Беларусь по железной дороге и переработана в ОАО "Нафтан".

Ранее начало поставок нефти из США в Беларусь подтвердил министр иностранных дел Владимир Макей. "Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко", - отметил министр. По словам Владимира Макея, поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы.

Как сообщил госсекретарь Майкл Помпео, первая партия американской нефти на этой неделе отправляется в Беларусь при поддержке польской компании UNIMOT. "Эта конкурентная сделка, заключенная при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок", - говорится в заявлении Майкла Помпео, которое цитирует ТАСС.-0-

Помпео: США готовы удовлетворить потребности Беларуси в энергоносителях На этой неделе первая партия американской нефти отправится в Беларусь. Эта конкурентная сделка укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок.