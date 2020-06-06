6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. т американской нефти сорта Bakken", - сообщил Александр Тищенко.

Далее нефть будет направлена по железной дороге на новополоцкий НПЗ - ОАО "Нафтан".

"Это 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн т нефти", - уточнил Александр Тищенко.

Как сообщалось, танкер вышел из порта Beaumont (Техас) 16 мая. Сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.-0-

Прибытие танкера с американской нефтью для Беларуси в Клайпеду ожидается вечером 5 июня Танкер вышел из порта Beaumont (Техас) 16 мая. Из клайпедского порта на "Нафтан" транспортировка будет идти по железной дороге, это займет около 1,5 недели.