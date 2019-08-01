Тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам увеличен на 18,7%

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам ГПО "Белтопгаз" увеличен на 18,7%. Данное решение закреплено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 июля 2019 года №60, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Тариф на услуги по транспортировке газа по системе распределительных трубопроводов газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО "Белтопгаз", установлен в размере Br15,69 за 1 тыс. куб.м. Прежний тариф - Br13,22 за 1 тыс. куб.м.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-