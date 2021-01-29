Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6%

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, с 1 февраля повышаются на 6,6%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №6 от 22 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Транспортировка нефти выполняется по транзитным направлениям и по маршрутам для внутреннего потребления. "В 2020 году наблюдалось существенное снижение объемов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем, что повлияло на объем получаемой выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба". На финансово-экономической деятельности ОАО в прошлом году также негативно отразилось введение экологического налога и увеличение налога на прибыль для организаций трубопроводного транспорта", - рассказали в пресс-службе.

В августе 2020 года ОАО "Гомельтранснефть Дружба" инициировало рассмотрение вопроса о внеплановом пересмотре тарифов, которое не было поддержано российской стороной. Затем ОАО предложило увеличить в 2021 году тарифы на услуги по транспортировке нефти на 24,5%, чтобы компенсировать недополученные доходы за 2020 год.

Механизм изменения тарифов на транзит нефти предусматривает согласование их роста между организациями трубопроводного транспорта белорусской и российской сторон. Если они не договорились, согласование проводят уполномоченные органы - Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральная антимонопольная служба России. В случае отсутствия договоренности между МАРТ и ФАС по размеру тарифов используется гарантированный механизм их установления.

"Ввиду отсутствия заинтересованности у российской стороны в компенсации недополученных доходов ОАО "Гомельтранснефть Дружба" взаимоприемлемого решения относительно роста тарифов не удалось достичь ни между транспортирующими организациями, ни на уровне уполномоченных органов", - заявили в МАРТ. Поэтому процент роста тарифов был рассчитан в соответствии с гарантированным механизмом: среднегодовой индекс потребительских цен на 2021 год, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенный не более чем на 3 процентных пункта.-0-