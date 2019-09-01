Тарифная ставка первого разряда повышена до Br41

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и других организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, с 1 сентября повышена до Br41. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №583, сообщает БЕЛТА.

До этого она увеличивалась 1 мая, таким образом, это второе повышение тарифной ставки первого разряда в этом году.

По расчетам правительства, повышение тарифной ставки первого разряда на 12,6% и сохранение при этом средней заработной платы по стране на уровне Br1055 позволит выполнить поручение главы государства, чтобы зарплата бюджетников сохранялась на уровне 80% к средней зарплате.-0-