Тарифная ставка первого разряда с 1 мая увеличится до Br36,4

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифная ставка первого разряда устанавливается в размере Br36,4. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 1 апреля 2019 года №214, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документ вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Сейчас тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, составляет Br35,5. Последний раз она повышалась 1 октября 2018 года.-0-