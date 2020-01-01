Тарифы на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию будут рассчитывать по-новому

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Способ регулирования тарифов на электроэнергию, производимую из газа на блок-станциях, меняется с 1 января. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 декабря 2019 года №92, сообщает БЕЛТА.

Изменены подходы к установлению тарифов на электроэнергию, производимую на территории Беларуси ИП и юрлицами, не входящими в состав объединения "Белэнерго", и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения. С 1 января вместо фиксированного тарифа вводится формула для определения тарифов на электрическую энергию, производимую из природного газа. По этой формуле тарифы будут рассчитываться самими владельцами блок-станций в зависимости от применяемой для них цены на природный газ.

На электрическую энергию, производимую из других невозобновляемых источников энергии, мазута устанавливается, как и ранее, фиксированный тариф.

Сохраняется действующий порядок индексации тарифов в зависимости от изменения курса доллара США и применение к тарифам повышающих, равных 1 и понижающих коэффициентов с учетом неравномерности суточного энергопотребления.

Постановление №92 было принято в целях обеспечения равенства затрат энергоснабжающих организаций ГПО "Белэнерго" на производство электрической энергии на собственных энергоисточниках и затрат на покупку электрической энергии от блок-станций с учетом ввода в эксплуатацию в 2020 году Белорусской АЭС.-0-