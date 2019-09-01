1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси увеличиваются на 3,7%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 9 августа 2019 года №69, сообщает БЕЛТА.

"Сокращение объемов транспортировки нефти во втором квартале 2019 года в связи с отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год. Это может привести к невыполнению необходимых мероприятий по инвестиционной программе, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО", - отметили в МАРТ.

Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%.

До этого тарифы менялись с 1 февраля 2019 года.

Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия в начале августа согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября. Кроме того, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов.-0-