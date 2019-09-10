Тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году будут повышаться в два этапа - Кухарев

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси в 2020 году будут повышаться в два этапа. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, информирует БЕЛТА.

По словам вице-премьера, сейчас ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ в республике не превышает $5. Этому способствует снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, что в свою очередь позволяет практически по всем видам услуг выйти на их себестоимость. Кроме отопления и горячего водоснабжения, белорусы все остальные виды услуг оплачивают уже на 100%. Дальше их повышение возможно только индексацией, отметил Владимир Кухарев.

Он напомнил, что в этом году были изменены подходы к тарифам: "Если раньше с 1 января поднимали на $5 тарифы, то с этого года разделили повышение на два этапа. С 1 января подняли на $3,9, а с 1 июня на отопление и горячее водоснабжение - на $1,1. Видим, что такую тенденцию надо продолжать. На следующий год планируем тоже в два этапа повышать, и примерно в такой же пропорции".-0-