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15:23 Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси будут самыми низкими в Европе Экономика
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10 июня 2020, 15:23

Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси будут самыми низкими в Европе

Фото "Белоруснефть"
Фото "Белоруснефть"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси будут самыми низкими в Европе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

В Беларуси закончился тестовый этап создания сети электрозаправочных станций, когда зарядить электромобиль можно было бесплатно. С июля 2020 года "Белоруснефть" вводит тарифы на зарядку на ЭЗС Malanka. В компании подчеркнули, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит около 30-40 копеек за 1 кВт/ч. Конечная цена зависит от скорости зарядки - заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Но в любом случае это будет почти в два раза дешевле по сравнению с бензином.

"Зарядка электромобилей у нас была бесплатной с 2014 года, пока мы работали в тестовом режиме. Введение платы за использованную электроэнергию обсуждалось уже с 2018 года, когда "Белоруснефть" указом Президента стала национальным оператором по созданию сети ЭЗС. Однако было решено отложить введение тарификации до 2020 года, - отметил заместитель директора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик. - Сегодня можно сказать, что начальный этап развития сети ЭЗС в Беларуси мы успешно завершили - установили более 260 ЭЗС. Этого достаточно для обслуживания тысяч электромобилей. И мы логично переходим к следующему этапу - экономически обоснованному развитию сети".

Он подчеркнул, что Malanka - не просто одна станция, а национальная сеть, покрывающая всю страну. Со скоростью и качеством обслуживания водители получают уверенность, что не останутся без электроэнергии для своего автомобиля. "Это общемировая практика: даже фирменные зарядные станции Tesla, которые изначально в период становления тоже были бесплатными, сейчас оказывают услугу за деньги", - сказал Андрей Котик.

По словам представителя "Белоруснефти", электротопливо все равно будет значительно, а точнее, в два раза дешевле бензина. Простой подсчет показывает, что полная зарядка электрокара Nissan Leaf, емкость батареи которого 24 кВт/ч, обойдется его владельцу в Br7-9 в зависимости от скорости зарядки. Этого запаса энергии хватит, чтобы проехать 150 км. Расход топлива на такое же расстояние для подобного автомобиля с бензиновым двигателем - около 10 л, которые будут стоить Br18-20.

Разница в цене призвана сделать электротранспорт более привлекательным по сравнению с бензиновыми авто. В последние месяцы в Беларуси принят ряд мер, чтобы стимулировать переход на экологичный транспорт: отменены НДС и таможенная пошлина, что серьезно уменьшило стоимость покупки электромобиля для физических и юридических лиц. Ценовая политика "Белоруснефти" для Malanka не противоречит этой цели.

При нынешней стоимости бензина в год на заправку машины тратится примерно Br6-8 тыс. Зарядка обойдется в 3-3,5 тыс. Несложно посчитать, за какое время более дорогой электромобиль окупится по сравнению со стандартным транспортом.

Заправиться на Malanka в Беларуси будет значительно дешевле, чем в других европейских странах, где парк электромобилей больше, чем у нас. В европейских государствах нет единой цены на зарядку, она может варьироваться в зависимости от бренда ЭЗС, места расположения станций, скорости зарядки и других факторов. Многие компании, к примеру, берут плату не за 1 кВт/ч, а за время, которое требуется для зарядки электромобиля.

Сравнительно низкую цену на электротопливо, по прогнозам специалистов, удастся удерживать в будущем благодаря получению энергии с БелАЭС.

Оплатить зарядку в Беларуси можно будет благодаря специальному приложению. Сейчас в "Белоруснефти" есть приложение для оплаты топлива, при помощи которого водители могут заправляться быстро и бесконтактно. В скором времени будет запущено похожее приложение и для электрозаправок, которое будет называться так же, как и сама сеть, - Malanka. Через него можно будет не только произвести оплату, но и отслеживать параметры зарядки электрокара: сколько киловатт заряжено, за какое время, на какое расстояние их хватит. Кроме того, в приложении можно будет забронировать зарядку и увидеть расположение ближайших станций, что значительно упростит жизнь владельцам электрокаров.

"Malanka" - первая и крупнейшая сеть электрозаправок в стране. За два года нам удалось развить сеть до нескольких сот заправок, из которых более 130 позволяют зарядить автомобиль всего за полчаса. Мы предлагаем водителям не просто электрозарядку, а качество и скорость обслуживания, плата за которые позволит в дальнейшем совершенствовать и развивать национальную сеть ЭЗС в конкурентной среде", - подытожил Андрей Котик.-0-

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тарифы электротранспорт
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