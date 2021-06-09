Татарицкий: аккредитация - подтверждение компетентности в разных сферах экономической жизни

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аккредитация - действенный инструмент подтверждения компетентности и доверия в самых разных сферах экономической и общественной жизни. Такое мнение высказал председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, поздравляя участников Национальной системы аккредитации со Всемирным днем аккредитации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Мировое сообщество 9 июня отмечает Всемирный день аккредитации. Этот праздник является глобальной инициативой, учрежденной Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC) в 2008 году.

"Сегодня этот праздник по праву занимает уверенные позиции в деловом календаре, подчеркивая необходимость применения аккредитации как действенного инструмента подтверждения компетентности и доверия в самых разных сферах экономической и общественной жизни. Особенно ярко это отражает девиз Всемирного дня аккредитации в нынешнем году - "Аккредитация: содействие в реализации Целей устойчивого развития", - подчеркнул Валентин Татарицкий.

По его словам, на протяжении многих лет Беларусь последовательно развивает аккредитацию как неотъемлемый элемент национальной инфраструктуры качества, реагируя на запросы времени. Накопленная правоприменительная практика показывает, что сегодня мы подошли к рубежу, когда регулирование деятельности по аккредитации требует отдельного законодательства. Основной лейтмотив - закрепить проведение единой государственной политики в этой области, гибкий подход к аккредитации в зависимости от сферы деятельности, повысить открытость и доступность результатов деятельности для различных групп пользователей. Концепция такого закона уже подготовлена и находится на согласовании в Совете Министров", - сказал он.

Председатель комитета отметил, что реестр Национальной системы аккредитации включает 2142 испытательные, поверочные, калибровочные, медицинские лаборатории, 125 органов по сертификации продукции, систем менеджмента и персонала, 25 инспекционных органов, а также провайдер квалификации и орган по сертификации "Халяль". По имеющимся испытательным и измерительным возможностям аккредитованных субъектов Беларусь занимает ведущие позиции на региональных уровнях.

"Мы активно выступаем с различными инициативами на интеграционных площадках ЕАЭС и СНГ, продвигаем внедрение международных стандартов в области аккредитации и оценки соответствия как основу для совершенствования и гармонизации законодательств государств-членов и создания реальных выгод для национальных экономик. Являясь подписантом многосторонних соглашений о взаимном признании результатов оценки соответствия с международными организациями по аккредитации, орган по аккредитации в лице Белорусского государственного центра аккредитации (БГЦА) предоставляет отечественным экспортерам возможности для снижения затрат при выполнении условий доступа продукции на различные рынки сбыта. В повышении востребованности этих преимуществ для расширения экспортной географии белорусской продукции видим актуальную задачу. Намерены также усиливать значимость аккредитации в обеспечении надлежащей работы прозрачного рынка продукции и услуг, основанной на их беспристрастной и компетентной оценке", - констатировал Валентин Татарицкий.-0-