Татарстан ведет переговоры о поставках вертолетов в Беларусь

31 октября, Казань /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Татарстан ведет переговоры о поставках выпускаемой на территории республики вертолетной техники в Беларусь. Об этом сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов сегодня на встрече с белорусскими и российскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Группа представителей ведущих СМИ Беларуси и России находится в Татарстане в пресс-туре на тему "Перспективы экономического и культурного сотрудничества Беларуси и Татарстана", организованного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и международным информационным агентством "Россия сегодня".

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