Татарстан заинтересован в изучении белорусского опыта дорожного строительства

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фаритом Ханифовым состоялась сегодня в холдинге "Белавтодор". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.

Цель рабочей встречи - презентация возможностей ключевых белорусских дорожных организаций в строительстве цементобетонных дорог.

Алексей Авраменко отметил, что в последние годы строительство автомобильных дорог с применением цементобетона - одно из наиболее перспективных направлений развития транспортной инфраструктуры. "Учитывая наработки последних лет в данном направлении, ведущее научно-исследовательское предприятие "БелдорНИИ" готово организовать постоянные каналы сотрудничества по обмену опытом и оказанию услуг дорожным предприятиям Татарстана", - сказал он.

Глава белорусского ведомства также подчеркнул, что предприятие "Белгипродор" выражает готовность рассмотреть варианты сотрудничества в области дорожного строительства.

"Благодаря комплексному сотрудничеству проектных и научных организаций в Беларуси реализованы многие значимые инфраструктурные проекты дорожного хозяйства. Имея большой опыт в строительстве цементобетонных дорог, наши предприятия способны выполнять любые амбициозные задачи при строительстве транспортной инфраструктуры Татарстана", - дополнил он.

Алексей Авраменко рассказал о дальнейших планах, достигнутых успехах, а также возможных вариантах двустороннего сотрудничества в сфере дорожного строительства.-0-