Татарстанские металлопроизводители заинтересованы в поставках через БУТБ

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки продукции черной металлургии в Беларусь через биржевую площадку стали главной темой переговоров представителей Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с деловыми кругами Республики Татарстан. Мероприятие состоялось сегодня на базе Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В частности, заинтересованность в реализации своей продукции на биржевых торгах выразили две крупные металлургические компании Татарстана. Они специализируются на производстве стальных труб, деталей трубопроводов, металлоконструкций, изделий из черных металлов, применяемых в строительной отрасли. Если компании аккредитуются на бирже, белорусские предприятия получат дополнительную возможность закупать нужные им металлоизделия непосредственно у заводов-изготовителей.

В пресс-службе отметили, что черный металлопрокат пользуется стабильно высоким спросом на биржевых торгах, обеспечивая около 80% от общего объема биржевых продаж металлопродукции. Поскольку страной происхождения большей части импортируемого в Беларусь металла выступает Россия, привлечение на биржу российских металлопроизводителей является задачей первостепенного значения.

"В 2021 году белорусские предприятия и организации приобрели через биржу более 389 тыс. т черных металлов и изделий из них на общую сумму Br1,6 млрд. Несмотря на постоянное снижение металлоемкости производства, в этом году существенных изменений в динамике спроса пока не наблюдается. Стальной прокат удерживает лидерство в структуре сделок. При этом на фоне подорожания российского металла основное внимание уделяется повышению концентрации предложения самых востребованных видов металлопродукции с целью сокращения затрат белорусских участников торгов. В этой связи приход на биржу производителей труб и металлоконструкций из Татарстана, безусловно, положительно скажется на ценовой конъюнктуре и позволит покупать эту продукцию на более выгодных условиях", - подчеркнули в пресс-службе биржи.-0-