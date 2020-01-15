Технический комитет по стандартизации в области деревообработки и мебели создан в Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по инициативе "Беллесбумпрома" создан технический комитет по стандартизации "Мебель и деревообработка", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Возглавил комитет заместитель председателя "Беллесбумпрома" Михаил Касько. В состав комитета вошли эксперты из концерна, Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, Белорусского государственного технологического университета, РУП "Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации", проектно-технологического бюро мебели ОАО "Минскпроектмебель", а также представители предприятий - изготовителей мебели.

Целью создания комитета является разработка госстандартов, технических кодексов установившейся практики, межгосударственных стандартов в рамках межгосударственных технических комитетов, а также создание условий для участия в процессе стандартизации всех заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации.

В числе основных задач - рассмотрение и выработка предложений, направленных на проведение единой научно-технической политики по техническому нормированию и стандартизации в области деревообрабатывающей и мебельной промышленности; организация разработки, подготовка к утверждению проектов, обоснование пересмотров, изменения или отмены технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации; проведение работ по межгосударственной, международной (региональной) стандартизации по закрепленной области деятельности комитета.

Для обеспечения включения в ТНПА современных требований, учета интересов пользователей к работе в комитет будут привлекаться ведущие специалисты заинтересованных органов государственного управления, организаций в области производства, науки, техники, экономики и управления.

Комитет будет взаимодействовать с межгосударственными техническими комитетами по стандартизации и международными организациями, осуществляющими деятельность в сфере стандартизации мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности.-0-