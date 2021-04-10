Техника "АМКОДОР" представлена специалистам Брянской области

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брянске на территории местного дорожного управления для специалистов дорожных и коммунальных служб холдинг "АМКОДОР" провел семинар-презентацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга".

На выставке машин и оборудования участникам семинара были представлены автогрейдер AMKODOR G160, экскаватор-погрузчик "АМКОДОР 732" с телескопической рукоятью, универсальный погрузчик с бортовым поворотом "АМКОДОР 211Е-02", вибрационный самоходный двухвальцовый каток "АМКОДОР 6223В", фронтальный одноковшовый погрузчик "АМКОДОР 332В", универсальные погрузчики "АМКОДОР 308", "АМКОДОР 332С4" и "АМКОДОР 342С4 (0005)", навесное оборудование, косилка откосов каналов "К-78М", а также другая техника.

"Возможности производимых холдингом машин продемонстрированы слушателям семинара во время показательных выступлений техники", - отметили в пресс-службе.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-