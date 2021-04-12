Техника "АМКОДОР" представлена специалистам ЖКХ Брестской области

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "АМКОДОР-Пинск" на территории своего завода провело семинар для представителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга".

Участники семинара ознакомились с производственными площадями завода и используемым оборудованием. Вниманию посетителей была представлена экспозиция новинок "АМКОДОР": асфальтовый каток, автогрейдер AMKODOR G160, универсальный погрузчик AMKODOR 320, погрузчик с телескопической стрелой AMKODOR T400-70 и другая техника предприятия.

На встрече участники семинара обсудили перспективы развития производства и расширение модельного ряда, а также варианты взаимовыгодного сотрудничества.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-

Фото ОАО "АМКОДОР"