Техника БелАЗ в январе-ноябре поставлялась в 47 стран мира

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техника БелАЗ в январе - ноябре этого года поставлялась в 47 стран мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Наибольший удельный вес во внешнеторговом обороте (экспорт - импорт) занимают Россия (66,6%), Великобритания (11%), Украина (5,3%), Узбекистан (4,2%), США (2,3%). "Внешнеторговая деятельность имеет ярко выраженную многовекторную направленность, при этом география партнерства постоянно расширяется", - отметили в пресс-службе.

Лидирующее место в общем объеме отгрузки занимают 110-130-тонные карьерные самосвалы (27%) и 220-240-тонники (24%). Затем следуют 45-тонники (13%). Самая продаваемая модель - БелАЗ-75131, ее купили 22% заказчиков.

Средняя грузоподъемность поставленных самосвалов -124 т (за аналогичный период 2018 года - 119 т). В целом за прошлый год этот показатель составлял 120 т.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т. В этом году на предприятии завершились два масштабных инновационных проекта по модернизации, расширена линейка выпускаемой техники.-0-