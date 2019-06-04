Техника и хранилища в некоторых хозяйствах недостаточно подготовлены к кормозаготовке - КГК

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля провел мониторинг по вопросам готовности и хода кормозаготовки в 85 сельхозорганизациях Беларуси и выявил проблемы и недостатки, которые могут негативно повлиять на темпы и качество работ. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Во время мониторинга установлены факты недостаточной подготовки кормоуборочной техники. В некоторых районах отремонтирована и готова к работе только половина имеющихся машин. Это грозит затягиванием уборки первого укоса и ухудшением качества кормов из-за перезревания трав и потери их питательности.

Например, в ЗАО "Щара-Агро" Барановичского района и ОАО "Пружанский райагросервис" Пружанского района на 21 мая готовность кормоуборочных комбайнов составляла 50%, в сельхозорганизациях Лепельского района на 20 мая - 45%, Ушачского - 55%. На отдельных предприятиях была неисправна практически вся кормоуборочная техника, а в 17 хозяйствах выявлены факты приписок ее готовности.

Облисполкомы не в полном объеме выполнили поручение главы государства по созданию механизированных отрядов для заготовки кормов и их комплектованию необходимым количеством техники. Во многих хозяйствах отсутствуют рабочие планы на проведение этих работ. Например, в состав отряда по кормозаготовке в КСУП "Логовище-агро" Дзержинского района для транспортировки сенажной массы на 2 кормоуборочных комбайна было выделено лишь 2 грузовых автомобиля, чего недостаточно для эффективной работы.

Факты низкой готовности хранилищ для закладки травяных кормов установлены в 27 организациях. В КУП "Дворище-Рос" Россонского района на 20 мая не была подготовлена ни одна из 6 имеющихся траншей. В некоторых хозяйствах Буда-Кошелевского, Лоевского, Слонимского, Быховского, Климовичского, Осиповичского районов не было начато обустройство силосно-сенажных траншей.

Отсутствие расходных материалов для заготовки травяных кормов установлено в 47 хозяйствах. Отсутствовали консерванты, полиэтиленовая пленка для укрытия траншей, стретч-пленка, шпагат в КУП "Дворище-Рос" и КУСХП "Краснополье" Россонского района, УП "Ловжанское" и ОАО "Лежни" Шумилинского района, ОАО "Комсомольская правда" и УП "Рыдомльский" Толочинского района. Консерванты и укрывочный материал не приобрели в СКУП "Волпа" Волковысского района, КСУП "Драпово" и КСУП "Мижевичи" Слонимского района, пленку - в некоторых хозяйствах Жлобинского, Ельского, Быховского районов, консерванты - в отдельных организациях Молодечненского, Червенского, Быховского, Осиповичского районов.

Также во время проверки были выявлены организации, в которых, несмотря на нехватку современных траншей, их строительство либо не предусмотрено, либо планируется в недостаточных объемах (ОАО "Березинский райагросервис" Березинского района, ОАО "Кленовичи" Крупского района, ОАО "Купала-Агро" Молодечненского района, ОАО "Большевик-Агро" Солигорского района, ЗАО "АСБ-Агро Кухтичи" Узденского района, СПФ "Агрострой" ОАО "Минскжелезобетон" Червенского района). Аналогичные примеры имеются во всех регионах страны.

Комитет госконтроля отмечает, что во многих организациях не уделяется должное внимание созданию высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, нарушаются технологические требования по уходу за ними, что приводит дефициту кормов (весной их покупали около 100 хозяйств республики).

Анализ выявленных нарушений показывает, что к снижению продуктивности, а в некоторых случаях и прекращению эксплуатации угодий привело отсутствие их коренного перезалужения на протяжении нескольких лет. Ежегодно в республике недовыполнение соответствующего задания составляет около 40%. Это значит, что с каждым годом количество улучшенных сенокосов и пастбищ сокращается почти на 6%. В некоторых районах перезалужаются мизерные площади кормовых угодий или эта работа вовсе не ведется. Отрицательно сказывается на продуктивности травяных угодий и отсутствие подкормок азотными удобрениями. Такие факты выявлены в 30 сельхозорганизациях.

По итогам мониторинга Комитет госконтроля подготовил предложения по исправлению нарушений и недостатков.-0-