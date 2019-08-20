Технику "Амкодор" будут собирать в Казахстане

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборочное производство техники "Амкодор" будет создано в казахстанском Костанае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Соответствующее соглашение с ТОО "Композит Групп Казахстан" подписано во время визита в Казахстан первого заместителя директора маркетинг-центра - начальника управления внешнеэкономической деятельности предприятия Леонида Пинчука. В Костанае планируется собирать экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры и другую технику.

Соглашение предполагает использование российского капитала (холдинг "Композит Групп"), белорусских технологий ("Амкодор") и предоставление дополнительной поддержки местным производителям на базе индустриальной зоны в Костанайской области. Проект получил одобрение премьер-министра Казахстана.

Холдинг "Амкодор" объединяет 30 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического, топливно-энергетического комплексов.-0-