Технологии цифрового производства внедрят в Беларуси на двух площадках

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты по цифровой трансформации производств в Беларуси планируется реализовать на двух площадках, сообщил заместитель министра промышленности Сергей Гунько на панельной дискуссии "Инвестирование в будущее" на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мы готовы начать проект создания на двух выбранных площадках цифровых производств. В течение 2,5 года такие планы у нас заложены", - отметил Сергей Гунько.

После апробации бизнес-процессов на практике их предлагается масштабировать на весь промышленный комплекс страны. Следующий шаг - внедрение ЕRP-системы управления, готовится проект нормативного правового акта, который предусматривает такую возможность.

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Предприятия Минпрома поставляют на экспорт 65% продукции Министр промышленности Павел Утюпин подчеркнул, что в современных условиях международная научно-технологическая интеграция знаний и технологий является важнейшим элементом инновационной политики, основная цель которой - освоение и производство конкурентоспособной продукции.