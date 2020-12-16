Технопарк "Полесье" планирует организовать выпуск озонаторов

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В ООО "Технопарк "Полесье", одним из учредителей которого является Полесский государственный университет, планируют организовать выпуск промышленных и бытовых озонаторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор технопарка Алексей Козырь.

Прибор изобрели в межгосударственной лаборатории "Инженерная экология" при участии ученых ПолесГУ и Запорожского национального университета. Инновационной разработкой здесь занимались не один год и активизировали работы в условиях наступления COVID-19. Уже изготовлено несколько прототипов агрегата - все они прошли лабораторные и производственные испытания.

"Озонатор успешно прошел тестирование во время приемной кампании. Это было весной, в разгар карантина по коронавирусной инфекции. Тогда университет посещало много абитуриентов для регистрации на ЦТ. Мы озонировали помещения, где принимали заявления. Специально для этого делали перерыв, включали озонатор и обрабатывали помещения. В результате никто из сотрудников университета, работавших в приемной комиссии, не заболел", - отметил Алексей Козырь.

Проект планируется реализовать на базе резидента технопарка - ООО "ТитанПроСервис". Пинский горисполком помог подыскать помещения, необходимые для выпуска продукции. Содействие в реализации проекта обещал и Брестский облисполком, который заинтересовался перспективной разработкой. На первом этапе предприятие планирует создать 15 рабочих мест и выпускать в месяц 150-160 озонаторов различной мощности.

"Прибор выделяет озон, который используется во многих сферах - промышленности, медицине, коммунальном и сельском хозяйстве. Он абсолютно безопасен, убивает все виды плесени и грибка. Это альтернатива хлорсодержащим антисептикам, которые сейчас всюду применяются. Но хлор, попадая в организм, вызывает аллергию и даже отравление, а озон лишь улучшает воздушно-газовый режим в помещении, которое обработали озонатором", - подчеркнул директор ООО Владимир Прокопчик.

Он обратил внимание на импортозамещающий компонент проекта. "Существуют китайские образцы озонаторов. Но они не очень надежны в эксплуатации. Кроме того, в наших приборах энергосбережение в разы выше. Например, наш аналог производственного озонатора выделяет 12 г озона и потребляет 80 ватт, а китайский - 14 г при потреблении 400 ватт. Домашние версии наших мини-озонаторов для производства 0,5 г озона потребляют 6,5 ватт, импортный аналог - 70 ватт на 2 г озона", - сравнил директор предприятия.

По его мнению, в период пандемии озонаторами необходимо оборудовать машины скорой помощи, чтобы в считанные минуты обеззараживать пространство. Он также незаменим во многих других учреждениях, где происходит скопление людей. Эффективность прибора уже оценили в ОАО "Белсолод". Там обработали озоном небольшое количество солода, и качество его увеличилось многократно. Сейчас на предприятии планируют модернизацию и установку озонаторов для повышения качества производимой продукции.-0-