Техрегламент ЕАЭС дополнен требованиями к восстановленному молоку

10 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности молока и молочной продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ дополнен требованиями к восстановленному молоку, которое включено в категорию молочных продуктов, расфасованных в потребительскую упаковку, - пояснили в ЕЭК. - Таким образом, устраняется неопределенность по его идентификации и показателям безопасности. До настоящего времени производители восстановленного молока при подтверждении его соответствия и маркировке были вынуждены использовать менее привлекательное для потребителей наименование - "молочный напиток" вместо "восстановленное молоко".

Изменениями в техрегламент определено, что восстановленное молоко - это молочный продукт, расфасованный в потребительскую тару, или сырье для производства продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.

"Изменения позволят добросовестным производителям восстановленного молока идентифицировать его, фасовать в потребительскую упаковку и выпускать в обращение как восстановленное молоко", - добавили в ЕЭК.

Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования на сайте комиссии.-0-