Техрегламент ЕАЭС на магистральные трубопроводы вступил в силу

6 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Документ принят Советом ЕЭК 23 декабря 2020 года, он устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов при проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве (реконструкции), эксплуатации (приемке и вводе в эксплуатацию, консервации), утилизации (ликвидации), а также правила оценки их соответствия", - пояснили в ЕЭК.

В техрегламенте магистральный трубопровод рассматривается как единый производственно-технологический комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов и сооружений и предназначенный для транспортировки жидких или газообразных углеводородов.

"Требования техрегламента не распространяются на объекты: введенные в эксплуатацию до даты вступления техрегламента в силу; строительство (реконструкция) которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до даты вступления техрегламента в силу; разрешение на строительство (реконструкцию) которых подано до даты вступления техрегламента в силу, - отметили в ЕЭК. - Обязательные требования к магистральным трубопроводам основываются на требованиях действующих нормативных документов государств ЕАЭС, а также учитывают анализ актов международных систем технического регулирования".

Решением Коллегии ЕЭК установлены переходные положения, предусматривающие, что с 1 июля 2023 года не допускается разработка, утверждение и государственная экспертиза проектной документации на объекты магистрального трубопровода для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, не отвечающей требованиям техрегламента. "Не требуется переоформление проектной документации, разработанной и утвержденной, а также прошедшей процедуру государственной экспертизы до вступления в силу техрегламента", - добавили в ЕЭК.

В пресс-службе уточнили, что техрегламент ЕАЭС на магистральные трубопроводы вступил в силу с 1 июля 2021 года.-0-