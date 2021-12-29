Техрегламент ЕАЭС на природный газ вступает в силу с 1 января

29 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию", который был принят в сентябре 2018 года, вступает в силу с 1 января 2022 года, сообщил БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Документ устанавливает правила обращения газа на рынке союза, согласно которым каждая партия газа должна сопровождаться паспортом качества с четко определенным перечнем информации: сведениями об изготовителе, нормативными и фактическими значениями показателей газа, результатами лабораторных испытаний, единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

В техрегламенте установлены единые для применения и исполнения требования к показателям безопасности следующих видов газа: подготовленного к транспортированию по магистральным газопроводам; промышленного и коммунально-бытового назначения; компримированного, подготовленного для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания; сжиженного после специальной подготовки и используемого в качестве топлива.

"Требования касаются в том числе содержания сероводорода, кислорода, диоксида углерода, а также меркаптановой и общей серы, механических примесей", - уточнили в ЕЭК.

Подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламента осуществляется в форме декларирования и обеспечивается применением стандартов, включенных в перечень стандартов на методы исследований (испытаний). Для планомерного перехода к новым единым требованиям решением Коллегии ЕЭК установлены переходные положения, действие которых завершается 1 июля 2023 года.-0-

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