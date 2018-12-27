Техрегламент ЕАЭС на упакованную питьевую и минеральную воду вступит в силу с 1 января

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" вступает в силу с 1 января 2019 года на территории всех государств ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В техрегламенте установлены специальные требования к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации упакованной питьевой воды. "В частности, предприниматели должны будут четко соблюдать нормы по химической, микробиологической и радиационной безопасности, - подчеркнули в ЕЭК. - Например, техрегламент ограничивает содержание в природной минеральной воде таких опасных веществ, как свинец - не более 0,01 мг/дм3, ртуть - не более 0,001 мг/дм3, кадмий - не более 0,003 мг/дм3 и других. Удельная суммарная альфа-активность в столовой природной минеральной воде и купажированной питьевой воде не должна превышать 0,2 Бк/кг, в лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воде - 0,5 Бк/кг, удельная суммарная бета-активность в природной минеральной воде и купажированной питьевой воде - 1,0 Бк/кг".

Для розлива природной минеральной воды в емкости обязательным является использование воды из защищенного от антропогенного воздействия источника или скважины, которая отнесена к природной минеральной воде по законодательству государства, где она извлекается из-под земли.

"На бутылках питьевой воды для детского питания теперь обязательно появится надпись "для детского питания" или другое указание предназначения питьевой воды для этой цели, - пояснили в ЕЭК. - Производитель или продавец должны будут дать сведения о возрасте детей, для которых предназначена питьевая вода (до или с трех лет), проинформировать об общей минерализации, ее основном составе с указанием химических элементов, условиях хранения и сроке годности после вскрытия емкости".

Данный техрегламент дополняет действующие с июля 2013 года отдельные обязательные требования к питьевой воде, расфасованной в емкости, и питьевой минеральной воде, установленные другим союзным техрегламентом - "О безопасности пищевой продукции". "Новый документ ЕАЭС распространяется на природную минеральную воду, в том числе столовую, лечебно-столовую и лечебную, а также на купажированную, обработанную и природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду", - отметили в пресс-службе.

Упакованная питьевая вода, кроме питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды, перед выпуском в обращение должна быть задекларирована. Оценка соответствия питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды требованиям техрегламента проводится в форме государственной регистрации.

Для планомерного перехода участников рынка на выпуск упакованной питьевой воды, отвечающей новым требованиям, решением Коллегии ЕЭК утверждены переходные положения. "Установлено, что ранее выданные документы об оценке соответствия действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 июля 2020 года, - указали в ЕЭК. - При этом продукция с такими документами, оформленными на ранее действующие требования, может выпускаться до 1 июля 2020 года и обращаться до окончания срока годности". -0-